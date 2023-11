Advierte a Macron de que ha cometido "un gran error" criticando los ataques a civiles

MADRID, 11 Nov. 2023 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que Israel está en contra de que la Autoridad Palestina asuma el control de la Franja de Gaza una vez concluya la ofenisva militar isarelí contra el enclave palestino.

Tras la guerra Israel "mantendr√° el control total de la seguridad, incluida la capacidad de entra cuando queramos para eliminar a los terroristas que puedan sirgir otra vez", ha afirmado Netanyahu en rueda de prensa recogida por 'The Times of Israel'.

Esta postura choca directamente con la planteada por Estados Unidos, que aspira a un "gobierno palestino con Gaza unificada con Cisjordania bajo control de la Autoridad Palestina".

"Le dir√© qu√© es lo que no habr√°", ha apuntado Netanyahu en respuesta a una pregunta de la prensa. "No habr√° Ham√°s. Tampoco habr√° autoridad civil que eduque a sus ni√Īos para odiar a Israel, para matar a israel√≠es, para eliminar al Estado de Israel", ha explicado.

"No puede haber una autoridad que pague a las familias de los asesinos en funci√≥n de la cifra de asesinatos que hayan cometido. No puede haber una autoridad cuyo l√≠der a√ļn no haya condenado la terrible masacre de hace 30 d√≠as. No puede ser", ha a√Īadido.

Para Netanyahu "tiene que haber algo distinto, pero en cualquier caso debemos tener el control de la seguridad". "Insisto. Puede haber presión en esa cuestión", ha apuntado. "Terminar la tarea es que el día después de Hamás no pueda surgir otro Hamás allí", ha remachado.

Netanyahu ha destacado que las fuerzas israelíes están ya "a las afueras de Gaza" y en el Hospital de Al Shifa. "Entre los terroristas muertos hay muchos que lideraron las masacres del 7 de octubre (...). Desde el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, para abajo, todos los terroristas están destinados a morir", ha sentenciado.

Sin embargo, Netanyahu descarta construir asentamientos en la Franja de Gaza por ser "no realista", sin motivos de seguirdad. "Quiero todo el control de la seguridad, una Gaza desmilitarizada", ha reiterado.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo para la liberación de los rehenes, Netanyahu ha indicado que "cuando tengamos algo concreto que decir se lo diremos a las familias y lo llevaremos al Gobierno". "Hasta entonces, el silencio es oro", ha explicado.

Entre tanto, Netanyahu ha asegurado que trabaja para garantizar el apoyo internacional a las Fuerzas Armadas israelíes. "Todo el mundo dentro del mundo libre tiene la obligación moral de apoyar a Israel", ha remachado. Igualmente rechaza cualquier opción de alto el fuego antes de que vuelvan los rehenes. Israel "se plantará ante el mundo si es necesario", ha aseverado.

Sobre una posible intervención de Hezbolá en la frontera con Líbano, Netanyahu ha advertido de que "sería el error de su vida". Israel está también activo en otros frentes com Cisjordania, Siria y el mar Rojo, ha destacado.

Respuesta a macron

Netanyahu se ha referido a las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, en las que acusaba a Israel de matar a bebés, mujeres, mayores y pedía un alto el fuego. "Ha hecho cosas buenas (...), pero ha cometido errores graves, desde el punto de vista de los hechos y de la moral. Hamás es quien impide la evacuación de civiles, no Israel", ha argumentado.

"No es Israel el que dispara contra corredores humanitarios establecidos para facilitar la evacuaci√≥n del norte de Gaza. Es Ham√°s. No es Israel quien usa a gazat√≠es como escudos humanos. Es Ham√°s. No es Israel el que se instala en hospitales, escuela e instalaciones de la ONU y la UNRWA. Es Ham√°s. Por consiguiente no es Israel, sino HAm√°s el resposnable de los da√Īos a civiles", ha argumentado.

Esta práctica de utilizar a civiles podría extenderse, ha advertido. "Y se lo digo al presidente de Francia y a otros amigos. Os llegará", ha indicado.

Tambi√©n el ministro de Defensa israel√≠, Yoav Gallant, ha criticado a dirigentes internacionales que critican a Israel. "¬ŅC√≥mo te atreves a dar discursos morales en medio del combate? 1.500 soldados, civiles, mujeres y ni√Īos fueron secuestrados o asesinados. Pas√≥ hace solo un mes", ha recordado.

"Quiero decirles a los l√≠deres europeos que nos critican que el Estado de Israel y el pueblo de Israel de 2023 no est√° en el a√Īo 1943. Tenemos medios y la obligaci√≥n de defendernos, por nosotros mismos y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a descansar hasta que hayamos cumplido nuestra misi√≥n y hasta que Ham√°s haya sido derrotado", ha resaltado.