Netanyahu describe como "iraní" el proyecto de ley que limitaría los mandatos del primer ministro en Israel

El borrador fue aprobado por el Gobierno y está a la espera de la 'luz verde' de la Knesset

MADRID, 15 Nov. 2021 (Europa Press) -

El ex primer ministro de Israel y actual líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, ha criticado este lunes la aprobación por parte del Gobierno de un proyecto de ley que limitaría a dos los mandatos del primer ministro y ha dicho que se trata de una "ley iraní".

"El actual Gobierno está cayendo en los sondeos y la oposición asciende en ellos", ha dicho. "¿Qué hacen? Intentan aprobar una ley iraní que creará una situación en la que alguien puede ganar unas elecciones, pero no echarles", ha argumentado.

Así, ha manifestado que este tipo de ley "no existe en ninguna democracia parlamentaria", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'. "En una democracia, quien elige quién es el líder es el pueblo, no una ley arbitraria", ha zanjado.

El proyecto de ley, presentado por el ministro de Justicia, Gideon Saar, fue aprobado el domingo por el Consejo de Ministros, si bien aún debe recibir 'luz verde' en la Knesset, el Parlamento israelí, de cara a su promulgación.

La ley, de aprobarse, no tendrá efecto retroactivo, por lo que Netanyahu podrá volver a presentarse a las elecciones. 'Bibi' ha estado en el cargo catorce años, incluidos doce de forma consecutiva entre 2009 y 2021.

Saar, quien trabaja además en otro proyecto de ley para impedir que políticos imputados puedan presentarse a cargos públicos --algo que afectaría igualmente a 'Bibi'-- dijo en el pasado que el proyecto no va personalmente contra Netanyahu.

El actual Gobierno surgió en junio tras un acuerdo entre varios partidos políticos tras las cuartas elecciones parlamentarias en dos años a causa de la crisis política y la ausencia de mayorías claras entre los principales bloques.