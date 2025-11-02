Netanyahu describe la filtración de la violación al preso palestino como un "ataque de relaciones públicas"

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha interpretado la filtración del video de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino como una crisis de relaciones públicas que ha provocado "un daño enorme a la reputación" del país y del Ejército. La jefa de la Fiscalía militar de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, admitió haber filtrado hace un año este video de la violación en la cárcel de la base de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso. En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del video antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. En el video se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad. "Este es quizás el ataque propagandístico más grave que ha sufrido el Estado de Israel desde su fundación; no recuerdo ninguno que haya sido atacado con tanta intensidad. Esto exige una investigación independiente y exhaustiva, y espero que así sea", ha manifestado Netanyahu al comienzo de su habitual consejo de ministros dominical, en un comunicado publicado por su oficina. Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. "En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones, y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'. Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", ha indicado.