Netanyahu dice a emisario de EEUU que Autoridad Palestina estará excluida del comité de administración de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este martes al emisario estadounidense Steve Witkoff que la Autoridad Palestina, que gobierna limitadamente Cisjordania ocupada, no formará parte del comité que administrará la Franja de Gaza en la posguerra.

"El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no participará en la administración de la Franja de ninguna manera", declaró la oficina de Netanyahu en un comunicado tras la reunión en Jerusalén.

En el plan para un cese al fuego en Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, el papel de la Autoridad Palestina en Gaza después de la guerra queda sin aclarar.

Esta hoja de ruta creó el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo compuesto por 15 palestinos con un perfil tecnócrata, con el objetivo de gestionar el gobierno durante la transición, pero bajo la tutela de la "Junta de Paz", presidida por el propio Trump.

Esta nueva visita a Israel del emisario del presidente estadounidense Donald Trump tiene lugar antes de las conversaciones previstas esta semana entre Estados Unidos e Irán, enemigo jurado de Israel.

Al respecto, Netanyahu advirtió a Witkoff que "Irán ha demostrado una y otra vez que no se puede confiar en sus promesas", según el comunicado de la oficina del primer ministro.