Netanyahu dice a Qatar que no hay planes para otro ataque

TEL AVIV, 29 sep (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el lunes a su homólogo qatarí que Israel no tiene planes de volver a violar la soberanía del Estado del Golfo, tras un ataque contra Doha a principios de este mes que tuvo como objetivo sin éxito a funcionarios de Hamás.
Un comunicado de la oficina del primer ministro israelí dijo que, durante una llamada telefónica con el primer ministro qatarí, Netanyahu también dijo que había transmitido el mismo compromiso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó el pesar de Israel por la muerte de un ciudadano qatarí en el ataque.
