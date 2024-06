Netanyahu dice estar comprometido con propuesta de tregua y el ejército informa de avances en ráfah

JERUSALÉN, 24 jun (Reuters) - El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el lunes que Israel sigue comprometido con su propuesta de alto el fuego en Gaza y el acuerdo sobre los rehenes, y su jefe militar dijo que las fuerzas de Hamás que quedan en la ciudad de Ráfah, en el sur de Gaza, están casi desmanteladas.

"Estamos comprometidos con la propuesta israelí que el presidente Biden acogió con satisfacción. Nuestra posición no ha cambiado. Lo segundo, que no contradice lo primero, es que no pondremos fin a la guerra hasta que eliminemos a Hamás", dijo Netanyahu en un discurso ante el Parlamento.

El ejército israelí emitió una declaración a partir de una evaluación de la situación realizada por su jefe de Estado Mayor en la zona de Rafah, donde las fuerzas israelíes han estado luchando contra los batallones que aún quedan de Hamás.

"Nos estamos acercando claramente al punto en el que podremos decir que hemos desmantelado la Brigada de Rafah, que está derrotada no en el sentido de que ya no haya terroristas, sino en el sentido de que ya no puede funcionar como unidad de combate", dijo el teniente general Herzi Halevi. (Reporte de Ari Rabinovitch; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters