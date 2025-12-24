Netanyahu dice Israel destinará US$110.000 millones para industria de armas independiente en próxima década

JERUSALÉN, 24 dic (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el miércoles que Israel gastará 350.000 millones de shekels (US$110.000 millones) en desarrollar una industria armamentística para reducir la dependencia de otros países.

"Seguiremos adquiriendo suministros esenciales mientras nos armamos de forma independiente", dijo Netanyahu en una ceremonia para nuevos pilotos.

"No sé si un país puede ser completamente independiente, pero nos esforzaremos (...) para que nuestras armas se produzcan en la medida de lo posible en Israel", dijo.

"Nuestro objetivo es construir una industria armamentística independiente para el Estado de Israel y reducir la dependencia de cualquier parte, incluidos los aliados".

(1 dólar = 3,1829 shekels) (Reporte de Steven Scheer; edición de Elaine Hardcastle)