Netanyahu dice Israel está de acuerdo en intensificar cooperación en seguridad con Grecia y Chipre

JERUSALÉN, 22 dic (Reuters) - El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el lunes que Israel había acordado intensificar la cooperación en materia de seguridad con Grecia y Chipre.

Netanyahu habló durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, en Jerusalén.

Netanyahu también dijo que los tres países tenían la intención de avanzar en el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, una iniciativa para conectar India con Europa a través de Oriente Medio por mar y ferrocarril.

