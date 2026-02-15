Netanyahu dice que acuerdo de EEUU con Irán debe desmantelar la infraestructura nuclear
Por Steven Scheer
JERUSALÉN, 15 feb (Reuters) -
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que la semana pasada le comunicó al presidente estadounidense, Donald Trump, que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debe incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear iraní, y no solo el cese del proceso de enriquecimiento.
En su intervención en la Conferencia Anual de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu también dijo que Israel aún necesita "completar la tarea" de destruir todos los túneles de Gaza. Según él, Israel ya ha desmantelado 150 kilómetros de los 500 kilómetros estimados.
La segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán está prevista para la próxima esta semana. Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, dijo el domingo un diplomático iraní.
Netanyahu se mostró escéptico ante un posible acuerdo, pero dijo que este debe incluir la salida de material enriquecido de Irán. "No debe haber capacidad de enriquecimiento, no se trata de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar el equipo y la infraestructura que permite el enriquecimiento en primer lugar", dijo.
Irán y Estados Unidos reanudaron las negociaciones a principios de este mes para abordar su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán y evitar un nuevo enfrentamiento militar. Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a la región y se está preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters.
Netanyahu también afirmó que su objetivo es poner fin a la ayuda militar estadounidense a Israel en los próximos 10 años, una vez que finalice en 2028 el actual acuerdo de 10 años por el que se reciben 3.800 millones de dólares al año, que se gastan en gran parte en Estados Unidos en equipamiento.
Debido a la próspera economía, "podemos permitirnos eliminar gradualmente el componente financiero de la ayuda militar que recibimos, y propongo una reducción gradual a cero en 10 años. Ahora, en los tres años que quedan del actual memorando de entendimiento y otros siete años, reducirla a cero", dijo Netanyahu.
"Queremos pasar de la ayuda a la colaboración con Estados Unidos", dijo. (Reporte de Steven Scheer; edición en Español de Manuel Farías)