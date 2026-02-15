Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 15 feb (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que la ‌semana pasada le comunicó ‌al ⁠presidente estadounidense, Donald Trump, que cualquier acuerdo de Estados Unidos con Irán debe incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear iraní, y no ​solo el ⁠cese ⁠del proceso de enriquecimiento.

En su intervención en la Conferencia Anual de Presidentes de las Principales ​Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu también dijo que Israel aún necesita "completar la tarea" ‌de destruir todos los túneles de Gaza. Según ​él, Israel ya ha desmantelado 150 ​kilómetros de los 500 kilómetros estimados.

La segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán está prevista para la próxima esta semana. Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, dijo el domingo un diplomático iraní.

Netanyahu ​se mostró escéptico ante un posible acuerdo, pero dijo que este debe incluir la salida de material enriquecido ⁠de Irán. "No debe haber capacidad de enriquecimiento, no se trata de detener el proceso de enriquecimiento, sino ‌de desmantelar el equipo y la infraestructura que permite el enriquecimiento en primer lugar", dijo.

Irán y Estados Unidos reanudaron las negociaciones a principios de este mes para abordar su disputa de décadas sobre el programa nuclear de Teherán y evitar un nuevo enfrentamiento militar. Estados Unidos ha enviado un segundo portaaviones a la región y se está ‌preparando para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no tienen éxito, dijeron ⁠funcionarios estadounidenses a Reuters.

Netanyahu también afirmó que su objetivo es poner ‌fin a la ayuda militar estadounidense a Israel en los próximos ⁠10 años, una vez que finalice en 2028 el ⁠actual acuerdo de 10 años por el que se reciben 3.800 millones de dólares al año, que se gastan en gran parte en Estados Unidos en equipamiento.

Debido a la próspera economía, "podemos permitirnos eliminar gradualmente el componente financiero de la ayuda militar ‌que recibimos, y propongo una reducción ​gradual a cero en 10 años. Ahora, en los tres años que quedan del actual memorando de entendimiento y otros siete años, reducirla a cero", dijo Netanyahu.

"Queremos pasar de la ayuda a la colaboración con ‌Estados Unidos", dijo. (Reporte de Steven Scheer; edición en Español de Manuel Farías)