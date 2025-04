Netanyahu dice que acusaciones del jefe de seguridad interior israelí son mentira

El Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las acusaciones en su contra vertidas por el jefe de servicios de seguridad interior, que el gobierno quiere destituir, son mentira.

En una respuesta a la Corte Suprema por las acusaciones de Ronen Bar, Netanyahu refuta que le pidió vigilar a los manifestantes que protestaban contra la política de gobierno en 2023.

"La acusación según la cual habría pedido actuar contra ciudadanos inocentes o contra una protesta política no violenta y legítima durante en 2023, es una mentira absoluta", afirmó.

En medio del litigio entre ambos figuran los acontecimientos la noche anterior al ataque sin precedentes de Hamás en el territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Bar rechazó firmemente las acusaciones de Netanyahu y de su entorno, según las cuales el Shin Bet no alertó al primer ministro y a los otros servicios de seguridad a tiempo de los hechos.

"No despertó al Primer ministro. No despertó al ministro de Defensa. No despertó a los soldados y soldadas del ejército. No despertó a los servicios de seguridad en las localidades cercanas a la franja de Gaza. No despertó a los participantes en la fiesta de Nova", denunció Netanyahu.

"No cumplió su misión principal esa noche", agregó.

"Ronen Bar fracasó en su papel de jefe del Shin Bet y perdió la confianza del gobierno israelí respecto a su capacidad de seguir dirigiendo la organización", concluyó Netanyahu en ese documento de 23 páginas.

Bar contraatacó y dijo que el documento está "lleno de inexactitudes" y busca "deformar la realidad".

El 8 de abril, la Corte suprema confirmó en un decreto su decisión inicial de suspender la destitución del jefe del Shin Bet.

El lunes pasado, Bar indicó que anunciará "próximamente" la fecha de su renuncia.

