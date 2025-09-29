Netanyahu dice que apoya propuesta de paz de Trump para acabar con la guerra en Gaza

WASHINGTON, 29 sep (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el lunes que apoya la propuesta de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca vuelva a suponer una amenaza para Israel", dijo Netanyahu, junto a Trump, en una rueda de prensa.

