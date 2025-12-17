Netanyahu dice que aprobó acuerdo de venta de gas israelí a Egipto
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles que dio luz verde a un acuerdo de venta de gas a Egipto por valor de casi US$35.000 millones.
"Hoy aprobé el mayor contrato de gas de la historia de Israel. El importe del acuerdo asciende a 112.000 millones de séqueles [unos US$34.700 millones]. De este total, 58.000 millones de séqueles [US$18.000 millones] irán a parar a las arcas del Estado", declaró Netanyahu en un comunicado televisado.
"El acuerdo es con la empresa estadounidense Chevron y socios israelíes que suministrarán gas a Egipto", añadió el dirigente. "Es el mayor acuerdo de exportación de la historia del Estado" de Israel, añadió el ministro de Energía, Eli Cohen, presente a su lado.