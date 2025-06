Netanyahu dice que caída de régimen iraní no es un objetivo, pero puede ser un resultado

(Agrega citas de primer ministro israelí)

19 jun (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que el cambio o la caída del régimen iraní no era un objetivo de los ataques de Israel, sino que podía ser un resultado.

"La cuestión del cambio de régimen o la caída de este régimen es ante todo una cuestión del pueblo iraní. No hay sustituto para esto. Y por eso no lo presenté como un objetivo. Podría ser un resultado, pero no es un objetivo declarado o formal que tengamos", dijo Netanyahu a la cadena pública israelí Kan.

El primer ministro dijo que Israel tenía el poder de desmantelar todas las instalaciones nucleares de Irán, independientemente de si el presidente estadounidense Donald Trump participa o no.

Netanyahu habló antes de que la Casa Blanca dijera que Trump decidiría dentro de las próximas dos semanas si participaría.

Analistas militares creen que Israel podría necesitar la ayuda de bombas antibúnkeres estadounidenses para destruir la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow, la joya de la corona del programa nuclear iraní, enterrada bajo una montaña cerca de la ciudad de Qom.

Al preguntársele si se podría abordar el tema de Fordow con o sin los estadounidenses, Netanyahu respondió: "Tenemos el poder de eliminar todos nuestros objetivos, todas sus instalaciones nucleares, pero la decisión del presidente de unirse o no es, una vez más, suya".

"Él hará lo que sea bueno para Estados Unidos y yo haré lo que sea bueno para el Estado de Israel, y debo decir que, hasta el momento, todos están haciendo su parte", declaró Netanyahu.

El miércoles, Trump afirmó que solo Estados Unidos tenía la capacidad de destruir o desmantelar Fordow. "Pero eso no significa que yo vaya a hacerlo, en absoluto", afirmó Trump. (Reporte de Howard Goller. Edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)