Netanyahu dice que deshacerse de jefes de Hamas en Qatar eliminaría el principal obstáculo para acuerdo en Gaza

JERUSALÉN, 13 sep (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que deshacerse de los jefes de Hamas que viven en Qatar eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.

Israel lanzó ataques aéreos contra los líderes de Hamas en Doha en una medida que fue condenada por Qatar, país que ha servido como una de las sedes de las conversaciones de alto el fuego.

Hamas ha dicho que cinco de sus miembros, entre ellos un hijo de su jefe en el exilio en Gaza, Khalil al-Hayya, murieron en el ataque, pero que sus principales dirigentes y miembros de su equipo negociador sobrevivieron. Qatar ha dicho que también murió un miembro de sus fuerzas de seguridad internas.

"A los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no les importa la gente de Gaza. Bloquearon todos los intentos de alto el fuego para prolongar la guerra indefinidamente", dijo Netanyahu en una publicación en X.

Hamas ha descrito el ataque de Doha como un intento de Israel de hacer descarrilar las negociaciones de alto el fuego y ha afirmado que no cambiará las condiciones del grupo para poner fin a la guerra en Gaza.

Israel ha exigido a Hamas que libere a todos los rehenes que quedan en Gaza y se desarme. Hamas afirma que no liberará a todos los rehenes sin un acuerdo que ponga fin a la guerra y que no entregará las armas hasta que los palestinos tengan un Estado independiente. (Reporte de Jaidaa Taha y Ahmed Tolba; Editado en Español por Ricardo Figueroa)