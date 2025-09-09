Netanyahu dice que el ataque en Qatar "puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza"

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el ataque contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, "puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza".

"Israel ha aceptado la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump, para poner fin a la guerra, empezando por la liberación de todos nuestros rehenes, que llevan cautivos en Gaza más de 700 días. Si aceptan la propuesta de Trump, la guerra puede terminar inmediatamente", ha declarado Netanyahu durante un evento en la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

Tras el ataque contra Doha, del que ha asumido "toda la responsabilidad", Netanyahu ha indicado que Israel puede "empezar de nuevo a trabajar por expandir la paz" en la región "para beneficio de todos".

El jefe de Gobierno israelí ha explicado que esta mañana, después de que Hamás reivindicara el ataque contra un autobús en Jerusalén --que se saldó con seis muertos, incluido un español-- y contra varios militares israelíes en Gaza, convocó a los jefes de las agencias de seguridad y autorizó un ataque "de precisión" contra los líderes terroristas de Hamás, "los mismos que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre" de 2023.

"Ahora se reunían en el mismo lugar, exactamente el mismo lugar, donde celebraron esta barbarie hace casi dos años. Al comienzo de la guerra, prometí que Israel se haría cargo de quienes perpetraron este horror. Y hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa (...) Hubo una época en que los judíos podían ser asesinados con impunidad, pero (...) esos días han terminado", ha manifestado.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha. "Durante años, estos miembros han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha señalado.