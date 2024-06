Netanyahu dice que hay "huecos" en la "incompleta" propuesta de alto el fuego para Gaza presentada por Biden

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que hay "huecos" en la propuesta de alto el fuego presentada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha recalcado que "es incompleta", después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya dicho que "ve con buenos ojos" el plan desvelado por la Casa Blanca.

"La propuesta presentada por Biden es incompleta", ha dicho, antes de reiterar que "la guerra se detendrá para traer de vuelta a los rehenes y tras ello habrá discusiones". "Hay otros detalles que el presidente de Estados Unidos no ha presentado al público", ha subrayado, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Biden detalló una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en Gaza. La primera duraría seis semanas e incluiría un alto el fuego con la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas más pobladas de Gaza y la liberación de algunos de los rehenes, incluyendo mujeres y personas mayores, a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

El mandatario explicó que la segunda fase incluye la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluyendo militares, y el Ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza. Finalmente, en la tercera parte se contempla "un importante plan de reconstrucción para Gaza".

Hamás se ha mostrado dispuesto a abordar "de forma positiva" cualquier propuesta de alto el fuego "permanente" en la Franja de Gaza, mientras que Israel ha sostenido que el plan "permitiría continuar la guerra hasta lograr todos sus objetivos, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás".

Europa Press