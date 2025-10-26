Netanyahu dice que Israel decidirá qué fuerzas internacionales son aceptables en Gaza

Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 26 oct (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que Israel determinaría qué fuerzas extranjeras permitirá como parte de un contingente internacional previsto en Gaza para ayudar a asegurar el fin de su guerra bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.

Todavía no está claro si los Estados árabes y otros Estados estarán dispuestos a comprometer tropas, mientras que Israel ha expresado su preocupación por la composición de la fuerza. Si bien la administración Trump ha descartado enviar soldados estadounidenses a Gaza, la fuerza podría recurrir a tropas de Egipto, Indonesia y países árabes del Golfo.

"Tenemos el control de nuestra seguridad y también hemos dejado claro con respecto a las fuerzas internacionales que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros, y así es como operamos y seguiremos operando", dijo Netanyahu en una sesión de su gabinete. "Esto es, por supuesto, aceptable también para Estados Unidos, como han expresado sus más altos representantes en los últimos días", agregó.

Israel, que asedió Gaza durante dos años para respaldar su guerra aérea y terrestre en el enclave contra Hamás tras el ataque transfronterizo del grupo militante palestino el 7 de octubre de 2023, sigue controlando todos los accesos al territorio.

La semana pasada Netanyahu insinuó que se opondría a cualquier papel de las fuerzas de seguridad turcas en la Franja de Gaza.

Las otrora cálidas relaciones turco-israelíes tocaron fondo durante la guerra de Gaza, con el presidente turco Tayyip Erdogan arremetiendo contra la devastadora guerra aérea y terrestre de Israel en el pequeño enclave palestino.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en Israel con el objetivo de apuntalar el frágil alto el fuego, había dicho el viernes que la fuerza internacional tendría que estar formada por "países con los que Israel se sienta cómodo", pero declinó hacer comentarios específicos sobre la participación turca. (Reporte de Steven Scheer; edición en español de Javier López de Lérida)