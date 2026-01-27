Netanyahu dice que Israel está centrado en desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este martes que tras la repatriación del cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, su país está centrado en el desarme de Hamás y la desmilitarización de este territorio palestino.

"Ahora nos centramos en completar las dos tareas pendientes: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza de armas y túneles", afirmó Netanyahu en una conferencia de prensa televisada.

El plan de alto al fuego impulsado por Estados Unidos, en vigor desde el 10 de octubre, estipula en la segunda fase del acuerdo el desarme del movimiento islamista que gobierna Gaza desde 2007.