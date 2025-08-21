Netanyahu dice que Israel iniciará negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a rehenes

21 ago (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves el comienzo inmediato de negociaciones para la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza y poner fin a una guerra que dura ya casi dos años.

Dirigiéndose a los soldados que sirven en Gaza, Netanyahu dijo que se reunirá con los comandantes para aprobar los planes para capturar la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás.

"Al mismo tiempo, he dado instrucciones para que se inicien de inmediato negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en condiciones aceptables para Israel", dijo, añadiendo que "estamos en la fase de toma de decisiones".

El Ejército israelí mantenía su presión sobre la ciudad de Gaza hasta el jueves.

En la víspera, el ejército llamó a filas a 60.000 reservistas, en una señal de que el gobierno sigue adelante con el plan pese a la condena internacional.

Es probable que la llamada a filas de decenas de miles de reservistas lleve semanas, lo que dará tiempo a los mediadores para intentar salvar las distancias en torno a una nueva propuesta de alto el fuego temporal que Hamás ha aceptado, pero a la que el gobierno israelí aún no ha respondido oficialmente.

La propuesta exige un alto el fuego de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos retenidos en Gaza por militantes de Hamás y de 18 cadáveres. A su vez, Israel liberaría a unos 200 prisioneros palestinos en su poder desde hace mucho tiempo.

El gobierno israelí ha declarado que los 50 rehenes restantes retenidos por militantes en Gaza deben ser liberados de inmediato. Las autoridades israelíes creen que unos 20 de ellos siguen con vida.

