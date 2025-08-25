Netanyahu dice que Israel lamenta el “percance” en el hospital de Gaza
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
EL CAIRO, 25 ago (Reuters) - El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel lamentaba profundamente lo que describió como el "trágico percance" ocurrido el lunes en el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza.
Un ataque israelí en el hospital Nasser causó la muerte de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas que trabajaban para agencias como Reuters, Associated Press y Al Jazeera.
"Nuestra guerra es con los terroristas de Hamás. Nuestros objetivos justos son derrotar a Hamás y traer a casa a nuestros rehenes", dijo Netanyahu. (Reporte de Howard Goller, Escrito por Jaidaa Taha; Editado en Español por Manuel Farías)
