Netanyahu dice que Israel recibirá hoy de manos de Cruz Roja "hallazgos" localizados en Gaza

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregará próximamente "hallazgos" localizados en la Franja de Gaza para su examen forense, sin que por ahora haya detalles sobre si se trata de los restos de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Israel se prepara para recibir de parte de la Cruz Roja los hallazgos transferidos desde la Franja de Gaza. Estos serán transferidos al Centro Nacional de Medicina Forense", dijo su oficina en un comunicado, en el que indicó que "la Dirección de Cautivos y Desaparecidos está en contacto continuo con las familias de los dos rehenes caídos".

Netanyahu hizo así referencia a las familias de los dos rehenes cuyos cadáveres siguen sin ser localizados en Gaza de cara a su entrega por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el marco del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Además, Israel liberó a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y entregó cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.