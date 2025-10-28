Netanyahu dice que Israel responderá después de que Hamas entregue restos que no pertenecen a rehenes desaparecidos

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

28 oct (Reuters) -

Israel responderá después de que Hamás entregara restos humanos que no pertenecían a rehenes israelíes desaparecidos, lo que considera una violación del alto el fuego en Gaza, dijo el martes el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Hamás dijo que estaba cumpliendo el alto el fuego y haciendo todo lo posible por localizar los restos de los rehenes, pero que se veía obstaculizada por la falta de equipos para identificar los cadáveres.

Netanyahu dijo que los restos humanos entregados por el grupo miliciano durante la noche pertenecían a un rehén cuyo cuerpo ya había sido recuperado por las fuerzas israelíes a principios de la guerra, en lugar de a uno de los 13 rehenes aún por recuperar.

Netanyahu convocará a sus jefes de defensa más tarde el martes para decidir "los próximos pasos de Israel" en respuesta, dijo.

HAMÁS DICE QUE CARECE DE MEDIOS

Netanyahu dijo que los restos entregados el lunes pertenecían a Ofir Tzarfati, un israelí muerto durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que precipitó la guerra, cuyo cuerpo fue recuperado por las fuerzas israelíes en las primeras semanas de los combates.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo que encontrar todos los cadáveres era un reto debido a la magnitud de la destrucción en Gaza. No obstante, "Hamás seguirá haciendo todo lo posible para entregar los cuerpos restantes hasta que esta cuestión esté totalmente concluida y lo antes posible", dijo Qasem a Reuters.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, pidieron a Netanyahu que adoptara medidas enérgicas frente Hamás.

Sin embargo, cualquier respuesta probablemente tendría que recibir primero el visto bueno de Washington, que medió este mes en el frágil alto el fuego que ha detenido dos años de guerra, dijo un alto funcionario israelí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que vigilaría "muy de cerca" la devolución por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes fallecidos en las 48 horas siguientes.

En virtud del alto el fuego, Hamás liberó a todos los rehenes vivos a cambio de casi 2000 presos palestinos y detenidos en tiempo de guerra, mientras que Israel retiró sus soldados y detuvo su ofensiva.

Hamás también ha accedido a entregar los restos de todos los rehenes muertos que aún no han sido recuperados, pero ha dicho que llevará tiempo localizar y recuperar los cadáveres. Israel afirma que el grupo miliciano puede acceder sin problemas a la mayoría de los restos.

(Información de Jana Choukeir en Dubái y Maayan Lubell en Jerusalén; Información adicional de Tamar Uriel-Beeri en Jerusalén; Edición en español de Jorge Ollero Castela y Daniela Desantis)