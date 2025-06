Netanyahu dice que la caída del régimen iraní no es un objetivo, pero puede ser un resultado

19 jun (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el jueves que el cambio o la caída del régimen iraní no era un objetivo, sino que podía ser un resultado.

"La cuestión del cambio de régimen o la caída de este régimen es ante todo una cuestión del pueblo iraní. No hay sustituto para esto. Y por eso no lo presenté como un objetivo. Podría ser un resultado, pero no es un objetivo declarado o formal que tengamos", dijo Netanyahu a la cadena pública israelí Kan. (Reporte de Howard Goller. Edición en español de Javier López de Lérida)