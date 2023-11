El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha alertado este miércoles de que las acciones que han llevado a cabo en las últimas semanas una minoría de "extremistas" en Cisjordania podrían conducir a una escalada mayor en la región.

"Hay un pequeño puñado de personas (...) que se toman la justicia por su mano. No estamos dispuestos a tolerarlo, no estamos dispuestos a aceptarlo y actuaremos contra ello de todas las formas", ha indicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El objetivo, ha aseverado, es "evitar una escalada y convertir a Judea y Samaria" --nombre bíblico de Cisjordania--, en "un segundo escenario" de conflicto. "Esto requiere preparación para ataques masivos", ha sentenciado durante un encuentro con líderes locales de los asentamientos israelíes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció a finales de octubre estar preocupado por los ataques perpetrados por "colonos extremistas" israelíes contra palestinos en Cisjordania. Los israelíes y palestinos merecen vivir uno al lado del otro en seguridad, dignidad y paz", manifestó entonces.

Las autoridades palestinas han elevado a 163 los palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este por disparos de las fuerzas israelíes y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre, fecha en la que Hamás llevó a cabo unos ataques contra Israel que dejaron cerca de 1.400 muertos y 239 secuestrados.