Netanyahu dice que ofensiva en la ciudad de Gaza busca poner fin a la guerra rápidamente

10 ago (Reuters) - Israel pretende tomar los dos bastiones que quedan bajo control de Hamás en su nueva ofensiva en Gaza, que espera que concluya "bastante rápido" y ponga fin a la guerra, afirmó el domingo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Israel aprobó el viernes un nuevo plan para ampliar sus operaciones militares y tomar el control de la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio, en una medida que suscitó nuevas críticas tanto en el país como en el extranjero, incluso por parte de varios países europeos.

En declaraciones a periodistas extranjeros en una rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu afirmó que Israel no tiene más remedio que completar la tarea y derrotar a Hamás dada la negativa del grupo a deponer las armas.

Hamás afirmó que no se desarmaría a menos que se estableciera un Estado palestino independiente.

Netanyahu dijo que Israel está trabajando para aumentar la distribución de ayuda en una "ofensiva humanitaria" coordinada con Washington, mientras sus fuerzas se preparan para avanzar hacia la ciudad de Gaza.

"El plazo que hemos fijado para la acción es bastante rápido. En primer lugar, queremos que se establezcan zonas seguras para que la población civil de la ciudad de Gaza pueda salir", destacó.

"No quiero hablar de plazos exactos, pero estamos hablando de un plazo bastante corto, porque queremos poner fin a la guerra. Así es como ponemos fin a la guerra".

