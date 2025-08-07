Netanyahu dice que quiere que Israel asuma el control de toda Gaza

Por Alexander Cornwell y Nidal al-Mughrabi

TEL AVIV/CAIRO, 7 ago (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda Gaza, pese a las críticas dentro y fuera del país por la devastadora guerra de casi dos años en el enclave palestino.

"Tenemos la intención de hacerlo", dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News cuando se le preguntó si Israel tomaría el control de toda la franja de 26 millas.

"No queremos quedárnosla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como un órgano de gobierno", añadió.

Netanyahu dijo que Israel quería entregar el territorio a fuerzas árabes que lo gobernaran.

El primer ministro hizo los comentarios a Fox News antes del resultado de una reunión que debía mantener el jueves con un pequeño grupo de ministros de alto rango para debatir planes para que el ejército tome el control de más territorio en Gaza.

La sesión del gabinete de seguridad sigue a una reunión esta semana con el jefe del ejército, que los funcionarios israelíes han descrito como tensa, y en la que el jefe militar se había opuesto a la ampliación de la campaña.

Los sondeos de opinión muestran que la mayoría de los israelíes desean que la guerra termine con un acuerdo que suponga la liberación de los rehenes que siguen en manos de los militantes palestinos dirigidos por Hamás.

El Gobierno de Netanyahu ha insistido en la victoria total sobre Hamás, que desencadenó la guerra tras el mortífero ataque de octubre de 2023 contra Israel desde Gaza.

La idea, impulsada especialmente por ministros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu, de que las fuerzas israelíes se adentren en zonas que aún no controlan en el enclave ha generado alarma en Israel.

La madre de un rehén instó el jueves a la población a salir a la calle para expresar su oposición a la ampliación de la campaña.

El Foro de Familias de Rehenes, que representa a los cautivos retenidos en Gaza, instó al jefe del Estado Mayor militar, Eyal Zamir, a oponerse a la ampliación de la guerra y al Gobierno a aceptar un acuerdo que ponga fin a la guerra y libere a los rehenes restantes.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles que el ejército llevaría a cabo las decisiones del Gobierno hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en español por Natalia Ramos y Javier López de Lérida)