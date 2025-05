Netanyahu dice que sus aliados presionaron para reanudar ayuda a Gaza. Por ahora, no ha entrado nada

TEL AVIV, Israel (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que su decisión de reanudar una ayuda limitada a Gaza después de un bloqueo de varias semanas se debió a la presión de sus aliados, quienes afirmaron que no podrían otorgar a Israel el apoyo necesario para ganar la guerra mientras hubiera "imágenes de hambre" saliendo del territorio palestino.

Israel ha enfrentado condenas de la ONU, grupos de ayuda y algunos aliados europeos por su bloqueo de mercancías hacia el territorio devastado por la guerra, incluidos alimentos, combustible y medicinas.

El domingo, Israel anunció que permitiría una cantidad "básica" de ayuda en Gaza para evitar que se desarrolle una "crisis de hambre". Expertos en alimentación ya han advertido que el bloqueo podría provocar hambruna en Gaza, un territorio de aproximadamente 2 millones de personas.

La decisión de permitir la entrada de ayuda se produce mientras Israel intensifica su ofensiva en la Franja de Gaza en lo que dice es un intento de presionar a Hamás para que acepte un acuerdo de alto el fuego en los términos de Israel. El lunes, un portavoz militar ordenó la evacuación de la segunda ciudad más grande de Gaza, Jan Yunis, donde Israel llevó a cabo una operación masiva anteriormente en la guerra que dejó gran parte del área en ruinas.

Bajo la nueva ofensiva aérea y terrestre, Israel planea desplazar a cientos de miles de palestinos y asegurar el control de la distribución de ayuda dentro del territorio.

Netanyahu dijo el lunes que el plan incluiría "tomar el control de toda Gaza".

Netanyahu advierte de una “línea roja” en Gaza

Durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos —el principal aliado de Israel— ha evitado en gran medida criticar las acciones israelíes en su guerra contra Hamás, y culpa al grupo armado por la crisis humanitaria.

Sin embargo, ha destacado cada vez más la crisis en Gaza. En su reciente viaje a Oriente Medio —una visita sin parada en Israel— Trump expresó su preocupación por la situación humanitaria en Gaza, al igual que su secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo en una visita a Turquía que estaba "preocupado" por ella.

En un comunicado en video publicado en redes sociales, Netanyahu dijo que los aliados de Israel habían expresado su preocupación por "imágenes de hambre".

Los "mejores amigos de Israel en el mundo", dijo sin mencionar nacionalidades específicas, aunque señaló que incluían senadores, habían dicho que hay "una cosa que no podemos soportar. No podemos aceptar imágenes de hambre, hambre masiva. No podemos soportar eso. No podremos apoyarlos".

Netanyahu advirtió de una "línea roja" y un "punto peligroso", pero no estaba claro si se refería a la crisis en Gaza o a la posible pérdida de apoyo de los aliados.

"Por lo tanto, para lograr la victoria, necesitamos de alguna manera resolver el problema", manifestó Netanyahu.

El comunicado en video parecía destinado a apaciguar la ira de la base nacionalista de Netanyahu por la decisión de reanudar la ayuda. Netanyahu ha estado bajo presión de dos socios de gobierno de extrema derecha para que no restablezca la entrada de ayuda a Gaza. Al menos uno de ellos dijo el lunes que aceptaba la decisión a regañadientes.

Netanyahu dice que se permitirá la entrada de ayuda “mínima”

La ayuda que se permitiría sería "mínima", dijo Netanyahu, sin especificar exactamente cuándo se reanudaría, y actuaría como un puente hacia el comienzo de un nuevo sistema para la entrega de ayuda en Gaza, en el que una organización respaldada por Estados Unidos distribuirá ayuda en centros organizados en Gaza que serán asegurados por el ejército israelí.

Israel dice que el plan aspira a evitar que Hamás acceda a la ayuda, ya que según Israel la utiliza para fortalecer su dominio en Gaza.

Los grupos de ayuda dicen que el mecanismo no es práctico, que no llegará a los palestinos más vulnerables y dicen que no participarán porque no está en línea con sus principios humanitarios.

Un funcionario de la ONU dijo que se espera que un envío de 20 camiones de ayuda, que llevan principalmente alimentos, entre el lunes. El funcionario no estaba autorizado para informar a los medios y habló bajo condición de anonimato.

Las autoridades israelíes no han comentado cuándo comenzaría a entrar la ayuda.

Un fotógrafo de Associated Press vio al menos tres camiones cargados con ayuda humanitaria en el lado israelí de un cruce con Gaza, pero se retiraron de nuevo a Israel poco después.

Los palestinos dicen que una operación israelí encubierta ha matado a un miliciano

Mientras la ayuda esperaba para entrar nuevamente al territorio, los combates continuaban allí, incluyendo una redada de madrugada en la ciudad sureña de Jan Yunis realizada por lo que los residentes palestinos dijeron que era una fuerza israelí encubierta disfrazada de palestinos desplazados.

El grupo mató a Ahmed Sarhan, un líder del ala armada de los Comités de Resistencia Popular, en un tiroteo, dijo el grupo, y detuvo a su esposa e hijo, según testigos palestinos.

Las fuerzas llegaron en un vehículo civil y llevaron a cabo la incursión bajo una intensa cobertura aérea, matando al menos a seis personas, incluido Sarhan, según el Hospital Nasser. Llevaban lo que parecían ser equipaje y mantas sobre su vehículo blanco.

También el lunes, un ataque aéreo israelí en una escuela convertida en refugio para palestinos desplazados en el campamento de refugiados de Nuseirat mató a cinco personas, incluida una mujer y una niña, e hirió a 18, en su mayoría niños, según el Hospital Al-Awda, que recibió a los heridos.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los incidentes.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 53.000 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo.

___

Magdy informó desde El Cairo y Shurafa desde Deir al-Balah, Franja de Gaza.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.