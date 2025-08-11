Netanyahu excluye acuerdo parcial con Hamas por rehenes

“El primer ministro estaría dispuesto a negociar en los términos que establecimos para poner fin a la guerra, y solo si todos los rehenes fueran devueltos. Hasta entonces, no participaremos en las negociaciones de ninguna manera”, declararon al canal fuentes anónimas cercanas al primer ministro.

En la conferencia de prensa del domingo, recuerda The Times of Israel, Netanyahu no respondió al respecto, pero ahora parece haberse acercado a la postura del principal negociador de Israel, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien, en la extensa reunión del gabinete de seguridad del jueves pasado, supuestamente lo instó a no alcanzar acuerdos parciales sobre los rehenes, sino solo un acuerdo integral. (ANSA).