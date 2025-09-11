Netanyahu firma plan de expansión de asentamientos en Cisjordania, descarta Estado palestino

(Agrega detalles, citas y contexto)

JERUSALÉN, 11 sep (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, firmó el jueves un acuerdo para seguir adelante con un polémico plan de expansión de asentamientos que atravesará tierras que los palestinos reclaman para crear un Estado.

"No habrá un Estado palestino. Este lugar es nuestro", dijo Netanyahu durante una visita al asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania, donde se proyecta la construcción de miles de nuevas viviendas.

"Salvaguardaremos nuestro patrimonio, nuestra tierra y nuestra seguridad", agregó.

El proyecto E1, que planea dividir en dos la Cisjordania ocupada y la separaría de Jerusalén Este, recibió el mes pasado la aprobación final de una comisión de planificación del Ministerio de Defensa.

A Netanyahu se le unieron miembros nacionalistas de su coalición, entre ellos el de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que en agosto dijo que la posibilidad de un Estado palestino "está siendo borrado de la mesa, no con eslóganes sino con acciones".

La medida, que llega dos días después de un ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Qatar que recibió una rotunda condena internacional, podría agravar las ya tensas relaciones con muchos de sus aliados.

La reanudación del proyecto podría aislar aún más a Israel, que ha visto cómo algunos aliados occidentales -frustrados por su continuación y escalada prevista de la guerra de Gaza- anunciaron que podrían reconocer este mes un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El proyecto E1 está situado junto a Maale Adumim y fue paralizado en 2012 y 2020 en medio de las objeciones de los gobiernos estadounidense y europeo. La inversión total, que incluirá la adición de carreteras y la mejora de las principales infraestructuras, se estima en casi US$1000 millones.

(Reporte de Steven Scheer; editado en español por Carlos Serrano)