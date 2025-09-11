Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: "No habrá un Estado palestino"

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha firmado este jueves un plan de asentamientos en Cisjordania, que prevé la construcción de más de 3000 viviendas y, por tanto, dividiría el enclave palestino en dos, separándola de Jerusalén Este.

"Dijimos que no habría un Estado palestino y, de hecho, no habrá un Estado palestino. Este lugar nos pertenece", ha declarado durante un evento en el asentamiento de Maale Adumim, tras plasmar su rúbrica, junto a la del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en el acuerdo del llamado E1.

El plan recibió en agosto la aprobación final del Ministerio de Defensa. Se trata de un polémico plan urbanístico que abarca unos doce kilómetros cuadrados —denominada zona E1— y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La idea es duplicar su población con hasta 35.000 nuevos residentes para los próximos años. Su construcción dividiría Cisjordania en dos, una al norte y otra al sur, haciendo casi imposible la creación de un Estado palestino conectado, tal y como el propio Smotrich se encargó de celebrar hace una semana cuando presentó el plan, ahora aprobado por un comité que depende del Ministerio de Defensa.