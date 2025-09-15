Netanyahu informó por adelantado a Trump del bombardeo de Israel a Qatar, según Axios

LA NACION

15 sep (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó al presidente estadounidense, Donald Trump, de que Israel planeaba atacar a los líderes de Hamas en Qatar antes del bombardeo de la semana pasada, informó Axios el lunes, citando a funcionarios israelíes. La Casa Blanca ha dicho que fue notificada solo después de que los misiles estuvieron en el aire, lo que no dio a Trump la oportunidad de oponerse al ataque, pero la Casa Blanca lo supo antes, aunque el plazo para detenerlo haya sido poco, informó Axios, que atribuyó la información a siete funcionarios israelíes. (Reportaje de Christian Martinez)

