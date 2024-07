Netanyahu insiste en seguir con los ataques sobre Gaza como única forma de liberar a los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este miércoles en sede parlamentaria la necesidad de seguir con las operaciones militares contra la Franja de Gaza para lograr la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás.

"Hamás está bajo presión porque estamos eliminando a sus comandantes, a miles de sus terroristas, porque hemos entrado en Rafá y en el corredor Filadelfia y los tenemos agarrados por el cuello", ha destacado Netanyahu desde la Knesset, en donde ha comparecido por petición de la oposición.

Netanyahu ha remarcado que a pesar de las "enormes presiones" políticas y mediáticas que su Gobierno viene soportando desde Israel y el extranjero, la "victoria absoluta" está cerca de producirse, pero para ello es necesario, insiste, en seguir presionando. "Esa es la única manera de liberar a los rehenes", ha dicho.

"Estamos decididos a ganar la guerra y a traer de vuelta a todos nuestros rehenes. La clave es la presión, presión y más presión", ha manifestado, reprochando que la oposición dirija hacia a él sus ataques y no hacia los líderes de Hamás.

"La presión que ejerzan sobre mí no servirá de nada", ha respondido a las demandas de poner en marcha cuanto antes una comisión de investigación por los supuestos fallos de seguridad durante los ataques de Hamás del 7 de octubre, según ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

En su turno de réplica, uno de los principales líderes de la oposición, Yair Lapid, ha aconsejado a Netanyahu no viajar la próxima semana a Estados Unidos para hablar en el Congreso si no es para anunciar que ha decidido aceptar un acuerdo con Hamás para traer de vuelta a ese centenar de personas que siguen retenidas.

A través de redes sociales, quien también ha hecho referencia a la intervención de Netanyahu ha sido Benny Gantz, antiguo miembro del gabinete de guerra, quien ha vuelto a cuestionar su liderazgo, acusándole de haber retrasado las operaciones en la Franja de Gaza por "miedo".

"¿Por qué retrasaron las entradas en Rafá y Jan Yunis? ¿Por qué tuviste miedo, te demoraste y dudaste? ¿Y cuáles son los precios que pagamos y seguimos pagando por ello?", son preguntas que Gantz ha lanzado a Netanyahu en su cuenta de X.

Obstáculos de netanyahu a un posible acuerdo

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha defendido ante su par estadounidense, Lloyd Austin, que las operaciones hasta ahora del Ejército sobre la Franja de Gaza han propiciado "las condiciones necesarias" para llegar a un acuerdo con Hamás para liberar a las personas que siguen bajo su cautiverio.

"Las operaciones de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en Gaza han permitido las condiciones necesarias para lograr un acuerdo para traer de vuelta a los rehenes, que es el más alto imperativo moral en este momento", ha destacado Gallant en la conversación telefónica que ha tenido en las últimas horas con Austin.

No obstante, esas "condiciones necesarias" para que se consiga un acuerdo con Hamás están siendo obstaculizadas por Netanyahu para contentar a los miembros más ultraderechistas de su gabinete, ha dicho a puerta cerrada, según publica el portal de noticias Ynet.

Gallant cree, según cuenta este medio, que un acuerdo podría haberse alcanzado hace ya al menos una semana y que si en las próximas dos no se acuerda un pacto, el destino de los rehenes habrá quedado "sellado".

El Ministerio de Defensa ha informado de que Gallant ha detallado a Austin la operación que el Ejército israelí llevó a cabo el pasado fin de semana contra el comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, en un campo de desplazados en Al Mauasi, que dejó 90 muertos y 300 heridos, si bien el citado jefe del grupo islamista no estaría entre los fallecidos a pesar de lo "preciso" del ataque.

Otros asuntos abordados en la conversación han sido el plan de Israel de levantar un hospital de campaña en la frontera con Gaza, y su interés en seguir haciendo frente a los ataques de Hezbolá en la frontera.

Europa Press