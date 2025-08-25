Netanyahu lamenta "profundamente" el "trágico accidente" tras un bombardeo en un hospital del sur de Gaza

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha lamentado "profundamente" el "trágico accidente" registrado este lunes en el hospital Nasser de la Franja de Gaza, donde han muerto al menos 20 personas, entre ellas cuatro periodistas, tras un ataque israelí denunciado por las autoridades gazatíes.

"Israel valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros objetivos juntos son derrotar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa", ha subrayado en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido poco antes la autoría del ataque sobre el hospital en el sur del enclave, lamentando los posibles daños a personas ajenas al conflicto. En este sentido, el Ejército ha esgrimido que "de ninguna manera" ataca a periodistas de forma deliberada.

Esto se produce después de que el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informara de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo hospitalario. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado en un mensaje publicado en la red social X que el ataque se ha saldado con otros cincuenta heridos, entre ellos pacientes en estado crítico.