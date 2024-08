Netanyahu niega haber hablado con trump de las negociaciones sobre gaza

JERUSALÉN, 15 ago (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó el jueves una información según la cual habría hablado el día anterior con el candidato presidencial republicano Donald Trump sobre el alto el fuego en Gaza y las conversaciones para la liberación de rehenes. "Contrariamente a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, el primer ministro Benjamin Netanyahu no habló ayer con el expresidente Donald Trump", dijo un comunicado de la oficina de Netanyahu. El artículo, de Axios, citaba dos fuentes estadounidenses. Una de las fuentes dijo que la llamada de Trump tenía la intención de alentar a Netanyahu a aceptar el acuerdo, pero subrayó que no sabía si esto es realmente lo que el expresidente le dijo a Netanyahu. El equipo de campaña de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Egipto, Estados Unidos y Qatar han programado una nueva ronda de negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza para el jueves. (Informaicón de Maayan Lubell; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters