Netanyahu niega que Israel vaya a suspender la construcción en asentamientos en Cisjordania

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha negado que vaya a haber una suspensi贸n en la construcci贸n en asentamientos en Cisjordania, contradiciendo el comunicado final de la cumbre celebrada el domingo en Jordania, en la que participaron representantes de Israel, Estados Unidos y la Autoridad Palestina.

"La construcci贸n y la regulaci贸n en Judea y Samaria --nombre b铆blico de Cisjordania-- continuar谩 en l铆nea con la planificaci贸n original y el calendario de construcci贸n, sin cambios", ha dicho Netanyahu a trav茅s de su cuenta en la red social Twitter. "No hay y no habr谩 congelaci贸n (de la construcci贸n)", ha remachado.

El comunicado publicado tras la cumbre recog铆a que el Gobierno israel铆 hab铆a acordado "parar la discusi贸n sobre cualquier nueva unidad en asentamientos durante cuatro meses y detener la entrega de autorizaciones a nuevos asentamientos durnate seis meses", si bien el asesor de Seguridad Nacional israel铆, Tzachi Hanegbi, ha insistido igualmente en que "no hay cambios en la pol铆tica israel铆".

"Durante los pr贸ximos meses, Israel autorizar谩 nueve asentamientos y aprobar谩 9.500 nuevas unidades de vivienda en Judea y Samaria", ha explicado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "No hay congelaci贸n de los asentamientos o cambios en el 'statu quo' en el Monte del Templo, igual que no haya limitaciones a las actividades del Ej茅rcito de Israel", ha sostenido.

Seg煤n el comunicado, Israel y la Autoridad Palestina hab铆an acordado un plan para estudiar la reactivaci贸n de sus acuerdos previos de cooperaci贸n mientras se abstienen de adoptar, durante los pr贸ximos tres a seis meses, medidas unilaterales que puedan agravar la tensi贸n en la regi贸n. En la cumbre participaron responsables de inteligencia de Israel, la Autoridad Palestina, Estados Unidos, Egipto y Jordania, rematada por la presencia del monarca del reino hachem铆 y anfitri贸n, Abdal谩 II.

Entre estos pactos figurar铆a el acuerdo de seguridad entre la Autoridad Palestina e Israel, roto por 煤ltima vez hace pr谩cticamente un mes, en represalia del Gobierno palestino por la muerte de nueve personas en una incursi贸n israel铆 en la ciudad de Yen铆n, en el norte de Cisjordania. Por lo dem谩s, las partes han acordado una reuni贸n posterior en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, en Egipto, en menos de un mes, para evaluar los progresos efectuados antes del comienzo del Ramad谩n.

Europa Press