Netanyahu no asistirá a la cumbre sobre Gaza en Egipto, según su oficina

JERUSALÉN, 13 oct (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a asistir a la cumbre de líderes mundiales en Sharm el lunes, pero no se unirá a ella porque estaba demasiado cerca del comienzo de una fiesta judía, dijo la oficina de Netanyahu.

Más de 20 líderes mundiales sopesarán los próximos pasos del plan de 20 puntos de Trump destinado a garantizar una paz duradera tras dos años de guerra entre Israel y Hamás en Gaza, donde el viernes entró en vigor un. Pero la cumbre se celebraba demasiado cerca del inicio de Simjat Torá, que comienza el lunes al atardecer. Un portavoz presidencial egipcio dijo anteriormente que el primer ministro israelí asistiría. (Información de Maayan Lubell; edición de Alison Williams; editado en español por Patrycja Dobrowolska)