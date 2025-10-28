Netanyahu ordena atacar de inmediato la Franja de Gaza

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

Tras mantener una reunión de seguridad, "el primer ministro Netanyahu ordenó al ejército realizar de inmediato poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo "se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo".

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

"Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua", denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump.

Hamás por su parte anunció que aplazará la entrega a Israel, inicialmente prevista a las 18H00 GMT, del cuerpo de otro rehén, "hallado en un túnel del sur de Gaza".

"Aplazaremos la entrega prevista hoy, por violaciones de le ocupación (Israel, ndlr)", agregó el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, y añadió que "toda escalada sionista obstaculizará las búsquedas, las excavaciones y la recuperación de los cuerpos".

- "Quebrarle las piernas" -

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía en Gaza desde su ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

También debía entregar ese mismo día los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo ha restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en un territorio devastado por la ofensiva israelí en respuesta al ataque del 7 de octubre.

Según el Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, parte de los restos de Ofir Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

"Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo", lamentaron sus familiares.

El Foro instó al gobierno de Netanyahu a "actuar con firmeza" frente a Hamás por sus "violaciones" del acuerdo de tregua.

Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de la Seguridad interior, que "Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos" prueba que "aun está de pie".

“Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas”, zanjó.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba “decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados”, y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es “complejo y difícil”.

Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado varias veces con aniquilar al movimiento palestino si no cumple su compromiso de entregar a todos los rehenes.

El ataque del 7 de octubre en Israel causó la muerte de 1221 personas, en su mayoría civiles, según balance de la AFP con base en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en respuesta causó 68.531 muertos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del ministerio de Salud de Hamás.

