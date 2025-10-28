Netanyahu ordena “poderosos ataques” en Gaza

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 28 oct (Reuters) -

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el martes que había ordenado al ejército "llevar a cabo poderosos ataques" en Gaza tras acusar al grupo militante Hamás de violar un acuerdo de alto el fuego en el territorio palestino.

Un comunicado de la oficina de Netanyahu no especificó el motivo de los ataques previstos. Sin embargo, un funcionario militar israelí dijo que Hamás violó el alto el fuego al llevar a cabo un ataque contra las fuerzas israelíes en una zona bajo control israelí.

"Se trata de otra flagrante violación del alto el fuego", dijo el oficial.

Netanyahu había acusado antes a Hamás de violar el acuerdo al entregar restos equivocados en un proceso de devolución de cadáveres de rehenes a Israel.

Hamás dijo inicialmente en respuesta a esto que entregaría a Israel el martes el cuerpo de un rehén desaparecido hallado en un túnel de Gaza.

(Contribución de Tamar Uriel-Beeri en Jerusalén Edición en español de Javier López de Lérida)