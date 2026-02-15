Netanyahu pide desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, en un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados...
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, en un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear.
En sus declaraciones ante la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu afirmó que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe incluir varias condiciones y que la primera es que "todo el material enriquecido debe salir de Irán" y la segunda es que el país no debe retener ninguna capacidad de enriquecimiento, lo que implica "desmantelar el equipamiento y la infraestructura".
Además Netanyahu insistió en que se debe resolver el asunto de los misiles balísticos.