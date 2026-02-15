Netanyahu pide desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, en un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear.

En sus declaraciones ante la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu afirmó que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe incluir varias condiciones y que la primera es que "todo el material enriquecido debe salir de Irán" y la segunda es que el país no debe retener ninguna capacidad de enriquecimiento, lo que implica "desmantelar el equipamiento y la infraestructura".

Además Netanyahu insistió en que se debe resolver el asunto de los misiles balísticos.