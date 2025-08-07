LA NACION

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabe

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabe
Netanyahu plantea tomar el control de Gaza "por seguridad" y propone un gobierno de transición árabeDebbie Hill - AP

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que Israel no se anexionará la Franja de Gaza, pero tomará el control del enclave palestino "por seguridad" y cederá más tarde su administración, en manos ahora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a un gobierno de transición liderado por fuerzas árabes.

"Tenemos la intención de hacerlo para garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (su gobierno) a un gobierno civil (sin la milicia islamista)", ha resaltado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

En este sentido, ha insistido en que Israel no quiere anexionarse el enclave, sino que quiere "un perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", ha argüido ante las preguntas del periodista Bill Hemmer.

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro de la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie durante una reunión de su gabinete que se celebrará este jueves un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por el jefe del Ejército, Eyal Zamir, ante la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave.

LA NACION
Más leídas
  1. La excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición
    1

    “No es un partido de fútbol”: la excanciller Diana Mondino reapareció en público y dejó una importante definición

  2. Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto
    2

    Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto

  3. La oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
    3

    Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger

  4. Dos futbolistas de la selección argentina, entre los 30 nominados al Balón de Oro al mejor jugador de la temporada
    4

    Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada

Cargando banners ...