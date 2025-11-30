Netanyahu presenta una solicitud formal de indulto
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, informó la oficina del...
- 1 minuto de lectura'
"La oficina del presidente es consciente de que se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado del despacho de Herzog.
El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió al presidente israelí a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.
rjm-glp/sag/pc
