Netanyahu presionará a Trump para incluir los misiles iraníes en la negociación con Teherán

Por Matt Spetalnick y Maayan Lubell

WASHINGTON/JERUSALÉN, 11 feb (Reuters) -

El presidente Donald Trump recibirá a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el miércoles, donde se espera que el primer ministro israelí le presione para que amplíe las conversaciones de Estados Unidos con Irán con el fin de incluir restricciones al arsenal de misiles de Teherán y otras amenazas a la seguridad que van más allá de su programa nuclear

En su séptima reunión con Trump desde que el presidente regresó al cargo hace casi 13 meses, Netanyahu tratará de influir en la próxima ronda de conversaciones de Estados Unidos con Irán tras las negociaciones nucleares celebradas el viernes pasado en Omán, en un escenario de creciente tensión en Oriente Próximo

Trump ha amenazado con llevar a cabo ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo, y Teherán ha respondido con promesas de represalias, lo que ha avivado el temor a una guerra regional más amplia. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la seguridad de Israel, aliado cercano de Estados Unidos en Oriente Próximo y archienemigo de Irán

El presidente repitió su advertencia en una serie de entrevistas con medios de comunicación el martes, diciendo que, aunque cree que Irán quiere llegar a un acuerdo, tomaría "medidas muy duras" si se negaran. Dijo a Axios que estaba considerando enviar un segundo grupo de ataque con portaaviones como parte de un refuerzo masivo de las fuerzas estadounidenses cerca de Irán

A Israel le preocupa que Estados Unidos pueda buscar un acuerdo nuclear limitado que no incluya restricciones al programa de misiles balísticos de Irán ni el fin del apoyo iraní a grupos armados como Hamás y Hezbolá, según personas familiarizadas con el asunto. "Le presentaré al presidente nuestras percepciones sobre los principios de las negociaciones", dijo Netanyahu a periodistas antes de partir hacia Estados Unidos

Según una de las fuentes, ambos podrían hablar también sobre una posible acción militar en caso de que fracase la diplomacia entre Estados Unidos e Irán

Tras llegar a Washington el martes por la noche, Netanyahu se reunió con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, que dirigió el equipo estadounidense en las negociaciones con Irán, según una publicación en la red social X del embajador de Israel en Washington, Michael Leiter

GAZA TAMBIÉN EN LA AGENDA

También estará en la agenda Gaza, ya que Trump quiere impulsar el acuerdo de alto el fuego que ayudó a negociar. Los avances en su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra y reconstruir el enclave palestino devastado se han estancado, ya que persisten grandes divergencias sobre los complejos pasos que contempla, entre ellos el desarme de Hamás a medida que los soldados israelíes se retiren por fases. "Seguimos trabajando en estrecha colaboración con nuestro aliado Israel para aplicar el histórico acuerdo de paz de Gaza del presidente Trump y reforzar la seguridad regional", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, cuando se le preguntó por las prioridades de Estados Unidos para la reunión

La visita de Netanyahu, prevista inicialmente para el 18 de febrero, se adelantó en el contexto de renovada implicación de Estados Unidos con Irán. Ambas partes dijeron en la reunión celebrada la semana pasada en Omán que había sido positiva y que se esperaban nuevas conversaciones en breve

(Información de Matt Spetalnick y Maayan Lubell, con información adicional de Rami Ayyub en Jerusalén, Idrees Al, Phil Stewart y Steve Holland en Washington, y Jana Choukeir en Dubái; redacción de Matt Spetalnick; edición de Howard Goller; edición en español de Paula Villalba)