Netanyahu promete avanzar "con determinación" hasta lograr "todos los objetivos" en Gaza

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido este lunes avanzar "con determinación" hasta lograr "todos los objetivos" en la Franja de Gaza para "garantizar la seguridad del país" y ha asegurado que con esto "se allanará el camino para un ciclo de paz" en la zona. Durante un discurso a la nación emitido con motivo del Año Nuevo judío, el Rosh Hashaná, ha recordado que el país ha logrado "eliminar una amenaza existencial" a lo largo del último año: Irán. "Hemos golpeado con fuerza a las ramas iraníes en Líbano, Siria, Yemen y en el propio Irán", ha asegurado.

"Ahora, nuestras fuerzas están operando con fuerza, de manera decisiva, para lograr una victoria sobre Hamás en Gaza y traer de vuelta a todos nuestros rehenes", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de un "aumento del antisemitismo en muchos países". "A todos los judíos les digo: estamos con vosotros. No estáis solos. Israel siempre será vuestra casa. También le digo a los soldados que son el escudo de la nación", ha sostenido. "Estamos junto a vosotros, gracias por el servicio que prestáis", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que seguirá "reforzando la seguridad de Israel, haciendo crecer su economía y preservando los valores eternos de su pueblo". "Desde Jeruslaén, la capital eterna del pueblo judío, quiero enviar mis mayores deseos por el Año Nuevo", ha zanjado.

Por su parte, el presidente del país, Isaac Herzog, ha mostrado su deseo a que los rehenes "vuelvan cuanto antes a casa" y puedan sentarse a la mesa para celebrar el próximo Rosh Hashaná. "Hay familias que siguen esperando, agonizadas, preocupadas por sus seres queridos. Hay heridos que tienen dificultades y a los que les está costando volver a la vida. Hay familias cercenadas y corazones que estarán vacíos para siempre", ha lamentado Herzog en un comunicado.

"Espero que para el próximo Rosh Hashaná nuestros hermanos estén de vuelta en su tierra", ha afirmado.