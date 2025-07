Netanyahu promete devolver a todos los rehenes de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió el jueves devolver a todos los rehenes a manos de Hamas en Gaza, donde los servicios de emergencia reportaron 73 muertos por la ofensiva israelí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó esta semana que Israel había aceptado un alto al fuego en Gaza de 60 días que podría conducir al retorno de las personas todavía cautivas tras el ataque de Hamas de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

"Siento un profundo compromiso, primero y sobre todo, para asegurar el regreso de todos los secuestrados, todos ellos", dijo Netanyahu a los habitantes del kibutz Nir Oz, la comuna agrícola donde las milicias islamistas raptaron a más gente.

"Los traeremos a todos de vuelta", dijo en unos comentarios grabados y difundidos por su oficina.

El dirigente israelí se reunirá la próxima semana en Washington con Trump, quien avanzó que iba a ser "muy firme" en su posición para lograr un alto al fuego en Gaza.

"Quiero que las personas de Gaza estén seguras, eso es lo más importante", afirmó el mandatario republicano.

Han pasado por un infierno", agregó. Los líderes israelíes reiteraron en los últimos días su objetivo de eliminar a Hamás, a pesar del posible alto al fuego propuesto por Trump que el grupo islamista está ahora estudiando, según anunció el martes. Ataque contra una escuela Israel amplió recientemente el alcance de sus operaciones militares en la Franja de Gaza, expuesta a una grave crisis humanitaria por la guerra y el asedio israelí, que provocaron el desplazamiento de casi la totalidad de sus más de 2 millones de habitantes. Muchos buscaron refugio en antiguos recintos escolares que repetidamente terminan bajo fuego del ejército israelí, que acusa a Hamás de esconderse entre los civiles. El portavoz de la agencia Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, dijo que 15 de las víctimas del jueves murieron por un bombardeo contra una escuela en la que estaban refugiados. En un balance actualizado el jueves por la noche, Basal afirmó a la AFP que 73 personas fallecieron en la jornada por los bombardeos, la artillería o los disparos israelíes. De ellos, 38 eran palestinos que esperaban recibir ayuda humanitaria en tres ubicaciones en el centro y el sur de Gaza. Las restricciones al trabajo periodístico en Gaza y las dificultades para acceder a ciertas zonas hacen que la AFP no pueda verificar de forma independiente los balances y los detalles comunicados por esta agencia de emergencias. Contactado por la AFP, el ejército israelí dijo que el ataque a la escuela "golpeó a un terrorista crucial de Hamás que operaba en un centro de comando y control en Ciudad de Gaza". "Antes del ataque, se tomaron numerosos pasos para mitigar el riesgo de herir a civiles, como el uso de municiones de precisión, la vigilancia aérea y otra inteligencia", apuntó. "Esto no es vida" En el recinto escolar atacado, imágenes de la AFP muestran niños deambulando entre el edificio carbonizado, en el que todavía había algunos escombros en llamas. Algunos palestinos recuperaban objetos entre las ruinas y muebles destrozados esparcidos por el suelo. "Esto no es vida. Hemos sufrido suficiente", afirmaba Um Yasin Abu Awda, una superviviente del ataque en el hospital Al Shifa. "Que nos ataquen (Israel) con una bomba nuclear y terminen con todo o que la conciencia de la gente despierte finalmente", reclamó. El conflicto en Gaza estalló el 7 de octubre de 2023 con el ataque sin precedentes de Hamás contra el sur de Israel, que resultó en 1219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP en base a datos oficiales israelíes. La campaña militar de Israel contra Gaza mató a 57.130 personas, también mayoritariamente civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás. La ONU considera fiables estos datos.