Netanyahu promete el fin de Hamás en primeras declaraciones desde que Trump pidió un alto el fuego

2 jul (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió el miércoles la eliminación de Hamás en sus primeras declaraciones públicas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció lo que llamó una "propuesta final" para un alto el fuego de 60 días en Gaza.

"No habrá un Hamás. No habrá un Hamastán. No volveremos a eso. Se acabó", dijo Netanyahu en una reunión organizada por el oleoducto Trans-Israel.

Trump dijo el martes que Israel había aceptado las condiciones de alto el fuego propuestas por Estados Unidos.