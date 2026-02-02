Netanyahu rechaza símbolo de la ANP en Comité por Gaza

"Israel no aceptará el uso del símbolo de la Autoridad Nacional Palestina, y esta no será socia en la administración de Gaza", añadió el comunicado.

El NCAG actualizó su logotipo hoy, aparentemente eliminando el original publicado en su presentación el mes pasado. La única diferencia entre el nuevo logotipo del NCAG y el de la Autoridad Nacional Palestina es que la etiqueta inferior dice "NCAG" en lugar de la palabra "Palestina".

Se destaca que el cambio de logotipo parece ser un modesto intento del comité técnico de asociarse con la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de los esfuerzos israelíes por separar completamente ambos organismos.

Israel se ha opuesto firmemente a cualquier papel de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, aunque Netanyahu admitió la semana pasada que representantes de la Autoridad Nacional Palestina formarán parte del mecanismo operativo en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.

Netanyahu también guardó silencio cuando el primer video del comisionado jefe del NCAG mostró una bandera palestina. La mayoría de los miembros del NCAG tienen vínculos con la Autoridad Palestina, aunque no sean funcionarios actuales del organismo administrativo con sede en Ramallah que supervisa la gobernanza diaria en partes de Cisjordania. (ANSA).