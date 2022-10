Netanyahu recibe el alta tras su ingreso por sentir malestar durante un rezo en el Yom Kippur

El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, actual líder de la oposición, ha recibido este jueves el alta médica tras ser hospitalizado en la tarde del miércoles después de sufrir malestar durante uno de los rezos de la festividad del Yom Kippur, una de las más importantes del calendario judío.

"Vuelta a la normalidad", ha dicho Netanyahu en su cuenta en la red social Twitter, donde ha publicado además un vídeo en que se le ve saliendo a dar un paseo. El Hospital Shaare Zedek había indicado horas antes que las pruebas realizadas han dado resultados normales, si bien permaneció durante la noche en observación en el centro.

As√≠, manifest√≥ que Netanyahu "lleg√≥ por su cuenta" al hospital tras "sentirse mal despu√©s del ayuno del Yom Kippur", seg√ļn el diario 'The Times of Israel'. Asimismo, incidi√≥ en que "el ex primer ministro se encuentra bien y, tras consultas, se ha decidido que permanezca en el hospital durante la noche para estar bajo observaci√≥n".

El l√≠der del Likud, de 72 a√Īos, se encontraba rezando en la gran sinagoga de Jerusal√©n cuando ha comenzado a sentir dolores en el pecho, motivo por el que fue atendido en el lugar y m√°s tarde trasladado al citado hospital. Inmediatamente despu√©s, el actual primer ministro, Yair Lapid, le dese√≥ "una pronta y total recuperaci√≥n".

Europa Press