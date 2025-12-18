Netanyahu saluda la "fuerte acción" contra los jueces de la CPI

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió el jueves a Estados Unidos por sancionar a dos jueces más de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que rechazaran un recurso de Israel que buscaba poner fin a una investigación por crímenes de guerra en Gaza.

"Israel aprecia el liderazgo decisivo y la firme acción del secretario de Estado (Marco Rubio) y la determinación de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente (Donald Trump) para enfrentar el flagelo del lawfare, que representa una grave amenaza para ambas naciones", escribió Netanyahu en X.

Rubio vinculó explícitamente las nuevas sanciones con un fallo de la CPI del lunes en el que los jueces se alinearon con la mayoría y confirmaron las órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.