Netanyahu se reúne con funcionarios para abordar repunte de violencia de colonos en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro de Israel se reunió con altos funcionarios de seguridad para evaluar el creciente aumento de la violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania, dijo un funcionario israelí el viernes, mientras enfrenta una creciente presión de Estados Unidos para detener unos choques que podrían socavar el plan de paz de Washington para Gaza.

Benjamin Netanyahu convocó a su gabinete de seguridad el jueves por la noche, reuniendo a oficiales militares, del servicio de seguridad interna o Shin Bet y de la policía para discutir el repunte de la violencia, señaló un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el encuentro a puerta cerrada.

La oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a un pedido de comentarios sobre el contenido de la reunión. Según el funcionario, habrá una reunión de seguimiento.

Washington espera que Israel pueda contener la creciente violencia de los colonos para evitar poner en peligro el plan de la Casa Blanca para Gaza aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que autoriza que una fuerza internacional garantice la seguridad en el sitiado enclave palestino y prevé una posible vía hacia un Estado palestino independiente.

Netanyahu calificó a los agresores como “un puñado de extremistas” e instó a las fuerzas de seguridad a perseguirlos por “intentar tomarse la justicia por su mano". Pero los grupos de derechos humanos y los palestinos dicen que el problema va mucho más allá que unos pocos individuos y que los ataques se han convertido en un fenómeno diario en toda Cisjordania.

El gobierno de Israel está controlado por ultraderechistas que defienden el movimiento de colonos, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, responsable de la política de asentamientos; y el ministro del gabinete Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial.

La oficina humanitaria de Naciones Unidas reportó que en octubre se registró el mayor número de ataques de colonos israelíes desde que inició su seguimiento en 2006, con más de 260 incidentes que provocaron heridos o daños a la propiedad. A esos se suman los 2.660 incidentes protagonizados por colonos registrados desde enero hasta finales de septiembre.

La reunión del gabinete de seguridad se produce un día después de que la Administración Civil de Israel anunciara sus planes para expropiar grandes extensiones de Sebastia, un importante sitio arqueológico en Cisjordania. Paz Ahora, un grupo de vigilancia contra los asentamientos, indicó que el yacimiento tiene una superficie que ronda los 1.800 dunams (450 acres), y es la mayor incautación de terrenos con relevancia arqueológica efectuada por Israel.

Por otra parte, los colonos israelíes celebraron la creación de un nuevo puesto avanzado no autorizado cerca de Belén.

Singapur anunció el viernes que impondrá sanciones financieras específicas y prohibiciones de entrada a cuatro israelíes por lo que dijo fue su participación en la violencia contra los palestinos en Cisjordania. El Ministerio de Exteriores de Singapur identificó a los afectados como Meir Ettinger, Elisha Yered, Ben-Zion Gopstein y Baruch Marzel. Sobre algunos ya pesan sanciones internacionales de la Unión Europea, Reino Unido y otros países.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.