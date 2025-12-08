Netanyahu se reunirá con Trump para hablar sobre Gaza el 29 de diciembre: portavoz

JERUSALÉN, 8 dic (Reuters) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 29 de diciembre para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza, dijo el lunes una portavoz del Gobierno israelí.

El domingo, Netanyahu dijo que discutirá con Trump la segunda fase de un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza a fines de mes. En octubre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Ambas partes se han acusado mutuamente en repetidas ocasiones de violar la tregua y siguen existiendo grandes diferencias sobre cuestiones clave que aún deben debatirse en el marco del plan de Trump para poner fin a la guerra, como el desarme de Hamás, la gobernanza de la Gaza de posguerra y la composición y el mandato de una fuerza de seguridad internacional en el enclave.

"El primer ministro se reunirá con el presidente Trump el lunes 29 de diciembre para discutir los futuros pasos y fases y la fuerza internacional de estabilización del plan de alto el fuego", dijo la portavoz gubernamental Shosh Bedrosian en una sesión informativa en línea a los periodistas.

La oficina del primer ministro dijo el 1 de diciembre que Trump había invitado a Netanyahu a la Casa Blanca. Los medios israelíes han informado desde entonces de que los dos líderes podrían reunirse en Florida.

